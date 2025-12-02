AFRAGOLA. Dovrà scontare oltre 10 anni di reclusione. Arrestato dalla Polizia di Stato.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 38enne nigeriano, in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione.

Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso lo scorso 23 ottobre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena di 10 anni e 8 mesi di reclusione per riduzione e mantenimento in schiavitù finalizzata allo sfruttamento della prostituzione.

Nello specifico, gli investigatori, grazie ad una minuziosa attività info-investigativa svolta sul territorio e alla rapidità di intervento, sono riusciti a rintracciare il prevenuto all’interno di un locale, abusivamente adibito alla rivendita di prodotti etnici, nel comune di Afragola.

All’interno del locale, è apparso chiaramente ai poliziotti che il cittadino extracomunitario stesse per allontanarsi al fine di far disperdere le proprie tracce, difatti, al momento della cattura è stato sorpreso mentre era intento ad approntare alcune valigie.