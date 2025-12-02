Sanremo 2026: la Campania tra i big in gara

Sono stati annunciati recentemente i big in gara al Tg1 delle 13.30 e tra la rosa dei nomi spicca agli occhi di tutti una grande quota di cantanti campani.

Chi sono? Arriva Sal Da Vinci, celebre cantante partenopeo, che ha riscosso nell’ultimo anno un successo nazionale con il suo inedito Rossetto e Caffè ormai tormentone in tutto lo stivale.

Il duo inedito di Aka 7even (Luca Marzano) e Lda (Luca D’Alessio), quest’ultimo figlio di Gigi D’Alessio, approderanno al palco di Sanremo dopo essersi fatti conoscere su quello di Amici nelle scorse edizioni. La quota giovane che ci riserverà sorprese e sicuramente tante risate.

Da Mugnano arriva Gennaro Amatore, in arte Samurai Jay, con una fanbase ormai consolidata tra i giovani.

Proclamato da molti re del rap napoletano, arriva Luchè. Non mancano gli auguri del collega e amico Geolier sui social, che nelle edizioni passate lo aveva proprio invitato sul palco dell’Ariston durante la serata cover.

Non ci resta che aspettare l’inizio del festival, con quella consapevolezza che comunque andrà sarà una vittoria: la musica ha vinto.