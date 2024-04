Addio al Padre del Vescovo di Nola: Le Esequie si terranno domani a Cesa (CE).

La città di Cesa (CE) piange la scomparsa di una figura amata e rispettata, il padre del vescovo di Nola, Francesco Marino. È con grande dolore che la comunità accoglie la notizia della sua dipartita, avvenuta nelle scorse ore. Le esequie del signor Marino si terranno domani, giovedì 10 aprile 2024, alle ore 16 presso la città di Cesa, alla parrocchia San Cesario, dove ha vissuto e lasciato un’impronta indelebile nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto. La perdita del padre del vescovo è un momento di profonda tristezza per la famiglia Marino e per l’intera comunità ecclesiastica di Nola. Il signor Marino è stato non solo un punto di riferimento per la sua famiglia, ma anche un membro attivo e rispettato della comunità locale, impegnato nel sostegno e nell’assistenza agli altri. La cerimonia funebre sarà un’occasione per onorare la memoria di un uomo di grande fede e generosità, e per condividere il dolore della perdita con coloro che lo hanno conosciuto e amato. La presenza e il conforto della comunità saranno di grande sostegno per il vescovo Francesco Marino e la sua famiglia in questo momento di lutto. Lasciamo che le nostre preghiere e il nostro affetto accompagnino il signor Marino nel suo viaggio verso la pace eterna, e che la sua memoria continui a vivere nei cuori di coloro che lo hanno amato.