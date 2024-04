La Lega Pro riformula il Calendario dei Playoff per il ricorso del Taranto: Ecco le nuove date

Si doveva iniziare già domenica prossima, 4 maggio, con la prima fase, quella dei play-off dei gironi, ma la situazione del Taranto, che resta in attesa dell’ultimo grado di giudizio in merito alla penalizzazione di 4 punti ricevuta per irregolarità amministrative, tiene tutti in stand-by. Il club jonico si è rivolto al Collegio di Garanzia del Coni per far valere le proprie ragioni e per cercare, almeno, di farsi dimezzare la penalizzazione. L’udienza è stata fissata per il 3 maggio ma per la sentenza è probabile che bisognerà attendere la settimana successiva. La lega quindi ha posticipato gli incontri di qualche giorno, ecco le nuove date.

La Lega Pro Riformula il Calendario dei Playoff: Ecco le Nuove Date

La Lega Pro ha annunciato un importante aggiornamento al calendario dei playoff, cambiando tutte le date dei prossimi incontri. Questa decisione è stata presa al fine di ottimizzare il programma e garantire una migliore organizzazione delle partite.

Inizialmente previsto per il 4 maggio, il primo turno dei playoff a girone è stato spostato a martedì 7 maggio 2024, segnando così l’inizio di un’avvincente serie di sfide calcistiche. Ecco le nuove date complete dei playoff:

FASE A GIRONI PLAYOFF

1° Turno – Partite uniche: Martedì 7 maggio 2024

2° Turno – Partite uniche: Sabato 11 maggio 2024

FASE NAZIONALE PLAYOFF

1° Turno – Partite di andata: Martedì 14 maggio 2024

1° Turno – Partite di ritorno: Sabato 18 maggio 2024

2° Turno – Partite di andata: Martedì 21 maggio 2024

2° Turno – Partite di ritorno: Sabato 25 maggio 2024

FINAL FOUR

Semifinali – Partite di andata: Martedì 28 maggio 2024

Semifinali – Partite di ritorno: Domenica 2 giugno 2024

Finale – Partita di andata: Mercoledì 5 giugno 2024

Finale – Partita di ritorno: Domenica 9 giugno 2024

Queste nuove date offrono un’opportunità agli appassionati di calcio di seguire da vicino le emozionanti fasi finali della stagione. Con partite avvincenti e una lotta serrata per la vittoria, i playoff della Lega Pro promettono di tenere con il fiato sospeso gli appassionati di tutto il paese.