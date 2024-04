Ha conseguito oggi, lunedì 29 aprile 2024, la Laurea Magistrale in Linguistica Moderna la giovanissima Lucilla Verolino di Avella. Ecco gli auguri speciali: “Auguri alla nostra dottoressa Lucilla. Sei arrivata anche alla laurea magistrale in linguistica moderna, discutendo una tesi in psicologia delle comunicazioni sociali. Congratulazioni e ad maiora da papà Alberto, mamma Pierina, Marika e Andrea”. Auguri anche dalla redazione di Binews.