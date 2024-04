CERVINARA (AV). Il Prof. Franco Vittoria e il suo Nuovo Libro: “I Cattolici e la Questione Politica

Il prossimo martedì 23 aprile, alle ore 17:45, presso la Sala della Cultura a Cervinara, si terrà un evento di grande rilevanza intellettuale e culturale. Il protagonista po della serata sarà il rinomato professore Franco Vittoria, insieme a un illustre panel di discussione composto da Caterina Lengua, Aldo Cennamo, Andrea Covotta e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli.

La ragione di questa riunione di menti brillanti è la presentazione del nuovo libro del Prof. Vittoria dal titolo suggestivo: “I Cattolici e la Questione Politica”. Quest’opera promette di gettare nuova luce sui rapporti tra la fede cattolica e l’impegno politico, tematica di grande attualità e rilevanza sociale.Il Prof. Vittoria, noto per la sua profonda conoscenza delle questioni politiche e sociali, si è sempre distinto per il suo approccio rigoroso e il suo impegno nel promuovere il dialogo costruttivo tra le diverse sfere della società. Con il suo nuovo libro, si propone di esaminare da vicino il ruolo dei cattolici nell’arena politica, esplorando le sfide, le contraddizioni e le opportunità che si presentano in questo contesto.

Accanto a lui, i membri del panel porteranno il loro contributo di esperienza e conoscenza, offrendo una panoramica completa e approfondita della tematica trattata nel libro. Caterina Lengua, Aldo Cennamo, Andrea Covotta e Gaetano Manfredi sono figure di spicco nei rispettivi campi e la loro partecipazione promette di arricchire ulteriormente il dibattito.

L’evento si preannuncia dunque come un’occasione imperdibile per tutti coloro interessati a comprendere meglio il rapporto tra religione e politica, e per coloro che desiderano approfondire le dinamiche che caratterizzano la società contemporanea.La presentazione del libro del Prof. Franco Vittoria si preannuncia come un momento di riflessione e confronto, che potrebbe aprire nuove prospettive e stimolare nuove idee nel panorama culturale italiano.