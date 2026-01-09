Ad Avella, furti senza sosta: il rione Purgatorio nel mirino dei ladri, tre furti in pochi giorni, l’ultimo ieri

Non si arresta l’ondata di furti ad ad Avella. In questi giorni il rione Purgatorio è diventato il principale obiettivo dei malviventi che, con modalità ormai consolidate, continuano a colpire le abitazioni della zona, generando paura e preoccupazione tra i residenti.

Dopo due furti messi a segno nei giorni scorsi, un nuovo episodio si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 18.30. Tre ladri si sono introdotti in un’abitazione di via Nazionale delle Puglie, raggiungendo la casa dalla zona delle campagne. All’interno, al piano inferiore, si trovavano una madre con la figlia, ignare di quanto stava accadendo al piano superiore.

I malviventi sono saliti al piano superiore dell’abitazione e hanno messo a soqquadro le stanze, portando via oro, argenteria e altri oggetti di valore facilmente rivendibili sul mercato nero. Particolarmente inquietante è quanto accaduto al cane di famiglia, che sarebbe stato addormentato con modalità sospette: non si esclude che i ladri abbiano agito già nel pomeriggio per neutralizzare l’animale e poter poi tornare indisturbati in serata.

Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza di alcune abitazioni della zona emergerebbe che gli autori dei furti potrebbero essere sempre gli stessi. I soggetti agiscono con passamontagna e quindi risultano irriconoscibili, ma la corporatura e la fisionomia sembrerebbero coincidere in tutti gli episodi registrati.

La situazione ha ormai esasperato i residenti, che chiedono con forza maggiore sicurezza e una presenza più costante delle forze dell’ordine, che ieri sono intervenuto solo dopo tre ore dalla chiamata, questo fa capire la carenza di uomini. I cittadini invitano il sindaco a farsi portavoce della preoccupazione generale presso il Prefetto, sollecitando interventi urgenti per garantire la sicurezza delle famiglie e fermare una scia di furti che sta minando la serenità dell’intero quartiere.