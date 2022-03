Acerra: sorpreso con auto di provenienza illecita. Fermato.

Giovedì mattina gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Goglia hanno notato, all’interno del cortile di uno stabile dotato di sistema di videosorveglianza, diverse auto parcheggiate di cui una priva di targa ed un’altra parcheggiata nelle immediate vicinanze del cancello d’uscita.

I poliziotti, poco dopo, hanno visto uscire dall’edificio due persone a bordo dell’auto che era nei pressi del cancello e le hanno fermate identificando il conducente per M.D.L, 40enne napoletano con precedenti di polizia, ed hanno accertato che le targhe del veicolo erano state rubate mercoledì scorso a Torre del Greco ed il numero di telaio della vettura era alterato.

Inoltre, l’uomo ha confermato che i veicoli parcheggiati all’interno del cortile erano nella sua disponibilità; gli operatori, dopo averli controllati, hanno accertato che due di essi presentavano il numero di telaio alterato e per altri tre era stata sporta denuncia per appropriazione indebita rispettivamente nel luglio, nell’agosto e nel dicembre 2021.

Per tale motivo, il 40enne è stato sottoposto a fermo di P.G. poiché gravemente indiziato di ricettazione che ieri è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto per l’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari; infine, tutte le autovetture sono state sequestrate, mentre le targhe del veicolo su cui era stato sorpreso l’uomo sono state restituite al legittimo proprietario.

adsense – Responsive – Post Articolo