Conclusa la Sessione Invernale del Progetto “Raccontami di Te” a Cimitile

Venerdì 31 maggio, presso la Sala Consiliare del Comune di Cimitile, si è tenuto il quarto ed ultimo appuntamento della sessione invernale del Progetto “Raccontami di Te”, ideato da Felice Peluso in qualità di Presidente Aido Cimitile-Nola. Questo importante progetto è nato dalla cooperazione di diverse associazioni del territorio: ANED, CIF Sez. Cimitile, Genitori del Sud, Gruppo AIDO Nola-Cimitile e Terra Mia APS. Un ringraziamento speciale va a queste associazioni per aver accolto e supportato questa iniziativa con entusiasmo.

Un Progetto di Comunità e Narrazione

Il Progetto “Raccontami di Te” ha permesso di affrontare varie tematiche attraverso la presentazione di libri scritti da persone che hanno vissuto in prima persona le esperienze trattate. Questi incontri sono stati una preziosa occasione per condividere storie di vita e per discutere di argomenti importanti per la comunità.

La Serata del 31 Maggio

L’ultimo appuntamento ha visto protagonista l’Associazione Terra Mia APS, presieduta dal Dr. Giovanni Petillo, che ha presentato la collana di libri del progetto: “I Nonni Raccontano”, una raccolta di testimonianze e storie di vita vissuta. La serata è stata ricca di emozioni e molto interessante, grazie agli interventi dei vari relatori e alle toccanti testimonianze presentate.

Ringraziamenti Speciali

Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione Comunale di Cimitile, guidata dall’Avvocato Filomena Balletta, per la vicinanza e la disponibilità dimostrata. La collaborazione delle istituzioni locali è stata fondamentale per il successo del progetto.

Si ringraziano inoltre i rappresentanti delle associazioni partecipanti per il loro impegno e contributo:

Carolina Panico per ANED Campania

Donatella Provvisiero per CIF Sez. Cimitile

Caterina Giaquinto per Genitori del Sud

Rachele Corcione e Maria Antonietta Sepe per Gruppo AIDO Nola-Cimitile

Giovanni Pina Petillo per Terra Mia APS

Conclusioni

La chiusura della sessione invernale del Progetto “Raccontami di Te” segna un momento di riflessione e di soddisfazione per tutti coloro che vi hanno partecipato. L’auspicio è che queste iniziative continuino a crescere, arricchendo il tessuto sociale e culturale del nostro territorio. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo percorso di condivisione e crescita comunitaria.