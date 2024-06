CONTRADA (AV). Il Contrada-Forino fa il bis. Vinta anche la Coppa Irpinia contro la Virtus Montemiletto

È stata davvero una splendida stagione, tutta da incorniciare quella offerta dal Contrada-Forino neonata società che unisce le tradizioni calcistiche dei territori di Contrada e Forino, che dopo la meritatissima vittoria del Campionato Provinciale di Terza Categoria, ieri pomeriggio presso lo Stadio Comunale di Sant’ Angelo dei Lombardi, ha fatto il bis vincendo anche la Coppa Irpinia Giuseppe Siconolfi dopo un percorso avvincente e non privo di ostacoli già in semifinale contro la Polisportiva Terminio.

L’ atteso match vinto con il risultato di 2-1 ha visto i ragazzi di mister Pasqualino Esposito alzare il Trofeo a discapito della quotata Virtus Montemiletto. Una gara emozionante in una finalissima ben organizzata dalla Delegazione Provinciale della F.I.G.C. L’ ennesimo riconoscimento a questi ragazzi che hanno meritatamente messo da parte un’ altra bella soddisfazione ad una stagione così perfetta. Diversi i supporters “The dogs 83020” presenti sugli spalti che anche ieri in Alta Irpinia hanno seguito i loro beniamini, i quali grazie ai gol di D’ Amore e Bruno ed il sacrificio di tutti hanno davvero scritto una fantastica pagina calcistica. L’appuntamento è per il prossimo campionato, quando il ContradaForino sarà ai nastri di partenza nel campionato di Seconda Categoria Provinciale. Daniele Biondi