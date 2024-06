Somma Vesuviana: apposizione Targa AISA in Ricordo delle Vittime del Terrorismo

L’AISA (Associazione Italiana Sicurezza Ambientale), presieduta dal Cav. Giovanni Cimmino, ha celebrato la Festa della Repubblica del 2 Giugno con una solenne commemorazione. Lo scorso 23 maggio 2024, è stata apposta una targa in ceramica in memoria delle vittime del terrorismo presso l’Ulivo della Memoria, piantato il 28 aprile 2024 nell’Aiuola dei Caduti di Tutte le Guerre a Somma Vesuviana.

La cerimonia è iniziata con l’esecuzione dell’Inno Nazionale e la deposizione di una corona di alloro. Il sociologo e giornalista Antonio Castaldo ha curato l’evento, con immagini condivise online grazie a Giuseppe Pio Di Falco e Giosuè Imbroda.

Il Presidente AISA, Giovanni Cimmino, accompagnato dall’Assessore Rosalinda Perna, ha consegnato targhe commemorative a familiari di vittime del terrorismo e caduti durante la Lotta di Liberazione. Tra i riconoscimenti, sono stati onorati Raffaele Iozzino, Guardia della Pubblica Sicurezza, ucciso dalle Brigate Rosse; Salvatore Lauro e Velia Carli, vittime dell’attentato alla Stazione di Bologna del 1980; e Mario Cerciello Rega, Vice Brigadiere dei Carabinieri, ucciso nel 2019.

L’evento ha visto la partecipazione di autorità locali, rappresentanti delle forze dell’ordine e membri delle associazioni coinvolte, culminando con la consegna della targa commemorativa apposta dal Sindaco Salvatore Di Sarno e dal Presidente Nazionale AISA, Giovanni Cimmino.

La targa, realizzata dall’artigiano Antonio Montanile, recita: “In Memoria delle Vittime militari, civili e religiose del terrorismo in Italia e nelle missioni di pace nel mondo. Ognuno in questo luogo di accoglienza e transito rivolga a loro un riconoscente pensiero e una preghiera in suffragio. Presidenza Nazionale AISA Somma Vesuviana”.

Un momento di riflessione e gratitudine che ha reso onore alla memoria di chi ha sacrificato la propria vita per la libertà e la sicurezza della nostra nazione.