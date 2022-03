Dalla condivisione dei valori allo spazio di lavoro: come aumentare la coesione aziendale

Un lavoro sereno è un lavoro efficiente. La buona produttività aziendale passa anche per il benessere dei dipendenti: un ambiente stimolante e coinvolgente crea legami forti, generando un clima di fiducia che influenza positivamente le prestazioni. Migliorare il contesto lavorativo è un investimento che giova a qualunque impresa: ma come si può ottenere un’atmosfera più accogliente e motivante?

Motivazione e coesione

Un obiettivo fondamentale è ottenere una buona coesione tra i dipendenti. Vediamo quali pratiche possono essere attuate per favorire questo processo. Un passo importante è la condivisione dei valori fondamentali dell’azienda: la mission deve essere sempre chiara, deve presentarsi come punto di riferimento per ogni attività quotidiana. Allo stesso modo è essenziale mettere in luce l’importanza degli obiettivi che si pongono ai dipendenti, rimarcando l’impatto che il loro lavoro avrà sull’intera impresa. Risulta poi necessario riconoscere e premiare il buon lavoro: vedere validati i propri sforzi sviluppa una connessione emotiva con i leader e incoraggia a continuare a impegnarsi. Una forma particolare di gratificazione è la cosiddetta gamification, ovvero l’introduzione di elementi ludici che stimolano una sana concorrenza. Questo concetto è concretizzabile in diverse maniere: una pratica diffusa ed efficace è l’utilizzo di premi come carte regalo o buoni.

Un’opzione particolarmente valida sono i gadget personalizzati, che possono riportare il marchio dell’azienda. Oltre a fungere da ricompensa, questi accessori promuovono il senso di appartenenza all’impresa e danno una nuova spinta alla motivazione, facendo leva sull’orgoglio di essere parte di un gruppo. Realizzare gadget accattivanti è più facile di come potrebbe sembrare: esistono aziende specializzate proprio in gadget personalizzati, come Axonprofil, che dispone di un vastissimo catalogo, dove è facile trovare il prodotto perfetto per ogni esigenza. Tutte queste azioni devono svolgersi in un clima di collaborazione e apertura: un buon leader deve dimostrare fiducia e rispetto per la sua squadra, ad esempio proponendo momenti di confronto come i brainstorming, in cui ognuno abbia la possibilità di esprimersi. Essere autorevoli, piuttosto che autoritari, ripaga.

L’importanza degli spazi

Un ambiente in cui gli impiegati spendono gran parte della propria giornata dovrebbe essere accogliente e trasmettere la felicità di far parte dell’azienda. Un contesto pulito, luminoso, arieggiato giova alla salute e alla produttività, favorendo la concentrazione e stimolando il buonumore. Il comfort degli arredi, come la seduta e la scrivania, è fondamentale per lavorare bene: mobili ergonomici di buona qualità sono indispensabili. Fornire l’ufficio di un angolo relax, con acqua fresca e una macchina del caffè, offre poi ai dipendenti importanti occasioni per ricaricarsi nel corso della giornata, aumentando nel complesso l’efficienza.

L’aspetto cromatico dell’ambiente lavorativo, infine, può sembrare una mera questione estetica, ma i colori esercitano un’influenza sull’umore e sulle performance e possono trasformare completamente l’atmosfera di un luogo. Il bianco è una scelta classica: comunica un’idea di pulizia e luminosità, ma può risultare freddo se non lo si abbina a qualche elemento colorato, come sedie, librerie o tappeti. Giallo, arancione e rosso, ad esempio, stimolano la creatività e l’energia, mentre tinte come il blu o il verde creano un clima più rilassato. Le scelte sono numerose: è necessario valutare quali siano i colori migliori a seconda del tipo di lavoro e delle abilità richieste.

Un ambiente piacevole e ospitale è il fondamento per un lavoro sereno: la base su cui si fonda un’impresa efficiente e salda.

