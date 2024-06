Grande Evento Musicale ad Avella: Attesi migliaia di spettatori per Clementino sulla collina del Castello

Oggi, Domenica 2 Giugno, nella suggestiva cornice di una collina immersa nella natura, ai piedi dell’imponente Castello Normano di Avella, si terrà il concerto di Clementino, uno dei rapper più importanti della scena nazionale ed internazionale. Sono attesi migliaia di fan per questo evento gratuito che promette di essere indimenticabile.

L’area evento sarà aperta dalle ore 17, ma già dal mattino si respira grande fermento nel paese. I preparativi sono in corso e l’attesa cresce di ora in ora per vedere sul palco Clementino, pseudonimo di Clemente Maccaro, un artista che ha saputo conquistare il cuore di molti con la sua musica.

La Carriera di Clementino

Clementino è nato ad Avellino e cresciuto tra Cimitile e Nola, nel napoletano. Ha iniziato a muovere i primi passi nella musica rap all’età di 14 anni e, dopo aver vinto varie competizioni di freestyle tra il 2004 e il 2006, ha firmato un contratto con l’etichetta discografica indipendente “Lynx Records”. Il suo album di debutto, “Napolicomio”, cantato sia in italiano che in napoletano, ha segnato l’inizio di una brillante carriera.

Tre anni più tardi, Clementino ha continuato a pubblicare dischi e nel 2012 ha formato il duo “Rapstar” con Fabri Fibra, realizzando l’album “Non è gratis”. Nello stesso anno, ha anche recitato nell’opera teatrale di Pino Quartullo “Che ora è?”, tratta dall’omonimo film del 1989 di Ettore Scola.

Il 2013 ha segnato il suo passaggio all’Universal Music, con cui ha pubblicato “Mea culpa”, un album che ha riscosso un grande successo, raggiungendo la quarta posizione nella Classifica FIMI Album e guadagnando il disco d’oro. L’ultimo album in studio di Clementino, l’ottavo della sua carriera, è “Black Pulcinella” del 2022.

Il concerto di oggi sarà un’occasione unica per ascoltare dal vivo i brani di uno dei rapper italiani più amati. L’ingresso è gratuito, offrendo così a tutti gli appassionati di musica l’opportunità di partecipare a questo grande evento. Non perdete l’occasione di vivere una serata di musica e divertimento nella splendida cornice del Castello Normano di Avella.