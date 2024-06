Mugnano celebra la Festa della Repubblica Italiana. Video e Foto

Oggi, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, Mugnano ha reso omaggio ai caduti che hanno contribuito alla costruzione della nostra nazione come repubblica democratica. Il sindaco dott. Alessandro Napolitano, insieme a parte dell’amministrazione comunale, alla Polizia Municipale e ai Carabinieri, ha guidato una commovente cerimonia in memoria dei sacrifici compiuti per il nostro Paese.

Il 2 giugno 1946, grazie al referendum popolare, l’Italia abbandonò la monarchia per abbracciare l’attuale forma di governo repubblicana. Questa data rimane un simbolo di libertà e democrazia per tutti gli italiani.

La commemorazione a Mugnano è stata caratterizzata dalla deposizione di una corona di fiori dinanzi all’altare presente in piazza Umberto I, simbolo di unità e patriottismo. In questo gesto di riconoscimento e gratitudine, la comunità ha reso omaggio ai caduti che hanno sacrificato le loro vite per difendere i valori della Repubblica.

La cerimonia è stata un momento di profonda riflessione e di unità nazionale, in cui Mugnano ha dimostrato il suo impegno nel preservare e valorizzare l’eredità dei nostri predecessori.