Calendario Scolastico 2024/2025: Le Novità della Regione Campania

Inizio e Termine delle Lezioni

Le lezioni per l’anno scolastico 2024/2025 inizieranno il 12 settembre 2024 e termineranno il 7 giugno 2025. Questa tempistica offre agli studenti e alle famiglie un quadro chiaro delle date da tenere a mente per la programmazione dell’anno.

Festività e Sospensioni Obbligatorie

Il calendario scolastico conferma le festività nazionali che saranno osservate come giorni non scolastici. Queste includono:

1 novembre: Tutti i Santi

8 dicembre: Immacolata Concezione

25 dicembre: Santo Natale

26 dicembre: Santo Stefano

1 gennaio: Capodanno

6 gennaio: Epifania

20 aprile: Santa Pasqua

21 aprile: Lunedì dell’Angelo

25 aprile: Festa della Liberazione

1 maggio: Festa del Lavoro

2 giugno: Festa nazionale della Repubblica

La festa del Patrono

Sospensioni Obbligatorie delle Lezioni

Oltre alle festività nazionali, il calendario scolastico prevede anche sospensioni obbligatorie per le vacanze natalizie e pasquali:

Vacanze Natalizie : Le lezioni saranno sospese dal 24 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024 e dal 2 gennaio 2025 al 5 gennaio 2025, con un ritorno a scuola previsto per il 6 gennaio 2025.

: Le lezioni saranno sospese dal 24 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024 e dal 2 gennaio 2025 al 5 gennaio 2025, con un ritorno a scuola previsto per il 6 gennaio 2025. Vacanze Pasquali: Le lezioni saranno sospese dai 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua fino al martedì successivo al Lunedì dell’Angelo, ovvero dal 17 aprile 2025 al 22 aprile 2025.

Ulteriori Sospensioni

Sono previsti ulteriori giorni di sospensione delle attività didattiche, che includono:

2 novembre 2024 : Commemorazione dei Defunti

: Commemorazione dei Defunti 23 e 24 dicembre 2024, 27 e 28 dicembre 2024, 30 e 31 dicembre 2024 : Festività Natalizie

: Festività Natalizie 2 e 4 marzo 2025 : Festività di Carnevale

: Festività di Carnevale 17 aprile 2025 – 19 aprile 2025 e 22 aprile 2025 : Festività Pasquali

: Festività Pasquali 26 aprile 2025 : Ponte della Festa della Liberazione

: Ponte della Festa della Liberazione 2 e 3 maggio 2025: Ponte del 1° Maggio

Autonomia Scolastica e Festività Religiose

In base all’autonomia scolastica, gli istituti hanno la possibilità di sospendere le lezioni per festività religiose come il Ramadan, a condizione che vi sia una rilevante componente studentesca appartenente a comunità etniche o religiose diverse. Questa misura sottolinea l’impegno della Regione Campania verso l’inclusione e il rispetto delle diverse tradizioni culturali e religiose.

Conclusioni

Il calendario scolastico 2024/2025 della Regione Campania offre una panoramica dettagliata delle date e delle festività che influenzeranno l’anno accademico. Famiglie e studenti possono pianificare con maggiore precisione le loro attività, tenendo conto delle sospensioni obbligatorie e delle festività. La possibilità per le scuole di adattare il calendario in base alle esigenze religiose degli studenti dimostra un’importante attenzione verso la diversità e l’inclusività.