Un Ferragosto Indimenticabile: La Riapertura della Storia della Dance in Irpinia

Una Line-Up di Leggenda

Per una serata che promette di essere indimenticabile, i protagonisti saranno alcuni dei dj che hanno segnato la storia della musica dance in Irpinia. Gli storici artisti locali, che hanno contribuito a definire il panorama musicale della regione, si riuniranno per offrire uno spettacolo di grande qualità e nostalgia.

Dietro la consolle, si alterneranno nomi leggendari del passato che hanno dominato le classifiche e le piste da ballo. Saranno presenti:

Enzo Zirko , una vera icona della musica dance,

Luca Preziosi , noto per i suoi ritmi coinvolgenti,

Morgan Spinello , il cui sound ha caratterizzato le serate più memorabili,

Osvaldo Fiore , un altro grande nome della scena dance irpina,

Stefano Fauci , il cui talento ha conquistato molti fan,

Maurizio Pacilio, che ha contribuito a plasmare il panorama musicale.

Un’Incredibile Collaborazione

A impreziosire la serata, avremo la partecipazione speciale di Modestino Di Nenna, regista e vocalist, che ha accettato con entusiasmo l’invito a unirsi al team. Di Nenna, già noto per il suo impegno nel progetto “No War Dance” insieme a Zirko e Preziosi, arricchirà l’evento con la sua voce e il suo carisma.

Dettagli dell’Evento

L’appuntamento è fissato per il 16 agosto, a partire dalle ore 21:00, nella suggestiva Piazzetta Biagio Agnes di Corso Vittorio Emanuele. La serata promette di essere una celebrazione della musica dance che ha fatto la storia, offrendo al pubblico la possibilità di rivivere le emozioni dei decenni passati con i grandi nomi che hanno fatto la differenza.

Non perdere l’occasione di partecipare a questo evento esclusivo, dove la storia della dance music irpina tornerà a brillare sotto le stelle di Ferragosto. Prepara le scarpe da ballo e vieni a festeggiare con noi!