Roberto Soriano: Possibile Ritorno in Serie B con la Salernitana

Una Settimana Cruciale per la Decisione

Soriano, ex giocatore del Bologna, è attualmente svincolato e sta cercando di rilanciarsi dopo una stagione difficile, segnata da problemi alla caviglia che hanno influito negativamente sulla sua carriera. Questa settimana sarà cruciale per il centrocampista, che dovrà dimostrare il suo stato di forma e la sua capacità di recupero per convincere la Salernitana a firmare il contratto.

Il contratto proposto dalla Salernitana prevede un’opzione di rinnovo in base al raggiungimento di un numero specifico di presenze, il che sottolinea l’importanza della performance di Soriano. Il tecnico della Salernitana, mister Martuscello, avrà il compito di valutare se il calciatore è pronto per tornare in campo e contribuire al progetto della squadra di Serie B.

Soriano, che ha avuto una carriera significativa in Serie A, con presenze anche in Nazionale è ansioso di rimettersi in gioco dopo un periodo di inattività. La sua esperienza e il suo talento potrebbero rivelarsi preziosi per la Salernitana, che spera di rinforzare il proprio centrocampo con un giocatore di qualità e di esperienza.