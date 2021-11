Studio infermieristico Sgambati Masi, centro d’eccellenza del baianese

Lo studio infermieristico Sgambati Masi si conferma essere un centro d’eccellenza della realtà locale e irpina. Innumerevoli sono i servizi offerti:

– terapia medica in loco o domiciliare

– cateterismo vescicale

– medicazioni semplici e avanzate

– prelievo venoso gratuito in loco o domiciliare

– prelievo arterioso

– ultrasuoni medicali

– ECG domiciliare

– hotel pressorio

– gestione PICC e PORT

– gestione PEG

con la possibilità, altresì, di effettuare visite urgenti di medicina generale e chirurgia generale ( neurologica, reumatologica, dermatologica, ortopedica, neurochirurgica, endocrinologica, diabetologica, podologica, cardiologica, urologica), esame ecografico e terapia medica del caso. Ogni servizio é supportato da infermieri specializzati , efficienza e disponibilità degli operatori. I numeri di riferimento per poter prenotare e chiedere qualsiasi tipo di informazione sono:

– 0818244800

– 3334728904

– 3337512308

Lo studio si trova in Via Luigi Napolitano, n.27 , Baiano (AV) – 83022 ed è sempre aperto.

adsense – Responsive – Post Articolo