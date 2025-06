Screening Oncologici Gratuiti: Appuntamento a Baiano il 7 Giugno con l’ASL Avellino

BAIANO (AV) — Una giornata interamente dedicata alla prevenzione. Il prossimo 7 giugno, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, in Via Nicola Litto (nell’area antistante il Distretto Sanitario), a Baiano, sarà possibile sottoporsi gratuitamente a screening oncologici grazie all’iniziativa promossa dall’ASL di Avellino, in collaborazione con il Comune di Baiano.

L’obiettivo è chiaro: promuovere la cultura della prevenzione e favorire la diagnosi precoce dei tumori femminili. Le attività di screening saranno effettuate attraverso unità mobili sanitarie appositamente attrezzate.

Nel dettaglio, saranno disponibili i seguenti esami:

Mammografia : rivolta alle donne nella fascia di età 50-69 anni , per la prevenzione del tumore alla mammella .

Pap Test: dedicato alle donne di età compresa tra 25 e 64 anni, utile per la prevenzione del tumore della cervice uterina.

L’iniziativa è gratuita e riservata alle donne residenti nella provincia di Avellino, che rientrano nelle fasce di età indicate.

«Investire nella prevenzione significa tutelare la salute della popolazione – sottolinea il Direttore Generale dell’ASL Avellino, Mario Nicola Vittorio Ferrante –. Attraverso queste giornate vogliamo avvicinare sempre più donne agli screening oncologici, strumenti fondamentali per una diagnosi tempestiva e per aumentare le possibilità di cura».

Per partecipare è necessario prenotarsi contattando il numero:

📞 339 6193620

L’invito è rivolto a tutte le donne interessate: una semplice visita può fare la differenza.