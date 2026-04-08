Baiano, un weekend tra teatro e giovani talenti: I Sognattori in scena con “Un Turco Napoletano” e domenica la proclamazione della borsa di studio

Il prossimo weekend il Teatro Colosseo di Baiano ospiterà un doppio appuntamento all’insegna della cultura, del teatro e della valorizzazione dei giovani talenti. I Sognattori torneranno infatti in scena con Un Turco Napoletano, celebre commedia di Eduardo Scarpetta, con la regia di Franco Pinelli, nelle serate di venerdì 10 e sabato 11 aprile alle ore 20.30 e domenica 12 aprile alle ore 18.30. Proprio nella giornata di domenica, nell’ambito dello stesso fine settimana teatrale, si terrà anche la proclamazione legata alla borsa di studio “Assuntina ed Agnesina Amodeo”, inserita nel concorso Talenti in scena e in musica.

Lo spettacolo proposto da I Sognattori porta in scena una commedia brillante, ricca di ritmo, equivoci e situazioni paradossali, ma anche sorprendentemente attuale. Al centro della vicenda c’è Felice Sciosciammocca, personaggio che viene travolto da una diceria tanto assurda quanto efficace: una voce messa in giro per scherzo finisce per cambiare completamente il modo in cui gli altri lo guardano e lo giudicano. Da qui prende avvio una girandola comica fatta di gelosie, sospetti, malintesi e colpi di scena. Nelle note di regia, infatti, si sottolinea proprio come il cuore della commedia stia in un meccanismo universale e sempre vivo: basta una voce ben confezionata per trasformare una persona in qualcosa che non è, mostrando quanto spesso siano le apparenze, più che la verità, a guidare i giudizi degli altri.

L’allestimento punta su un tono brillante e leggero, affidando la comicità non solo alle parole ma anche ai tempi scenici, agli sguardi, alle reazioni e al gioco corale del cast. La storia ruota attorno al matrimonio combinato tra Lisetta e Carluccio, alla gelosia di Pasquale Catone e all’arrivo di Felice nel negozio di famiglia, in una progressione di equivoci che rende il testo di Scarpetta vivo, frizzante e vicino anche al pubblico di oggi.

Accanto al momento teatrale, il weekend al Colosseo avrà anche un importante valore culturale e formativo grazie alla proclamazione dei vincitori del concorso Talenti in scena e in musica: creatività, teatro e tecnologia, promosso da I Sognattori della Pro Loco Baiano e dal Circolo “L’Incontro” , in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – G. Parini” di Baiano, con il supporto della Cooperativa Proteatro e dell’Associazione “Il Pentagramma”. Il bando è rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di I grado dell’istituto e prevede tre sezioni: sceneggiatura, e musicale-digitale. Per ciascuna area sono previsti percorsi formativi dedicati, pensati per sostenere e far crescere il talento dei ragazzi attraverso esperienze concrete legate alla scrittura, alla recitazione e alla composizione musicale con l’uso delle tecnologie digitali.

La giornata di domenica 12 aprile assumerà dunque un valore ancora più significativo, perché unirà il palcoscenico e l’impegno verso le nuove generazioni in un unico grande momento di comunità. Da una parte il teatro napoletano, con una commedia classica riletta in chiave vivace e contemporanea; dall’altra l’attenzione per i giovani, per la loro creatività e per il loro futuro artistico.

Un fine settimana che conferma ancora una volta il ruolo del teatro come luogo di incontro, crescita e partecipazione per tutto il territorio.