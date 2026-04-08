Lotto e Superenalotto, tutti i numeri vincenti del 7 aprile 2026: combinazioni e ritardatari

Nuova estrazione del Lotto, 10eLotto e Superenalotto quella di martedì 7 aprile 2026. Ecco tutti i numeri vincenti, le combinazioni e i ritardatari in vista del prossimo concorso.
I numeri del Lotto del 7 aprile 2026
• Bari: 80 – 54 – 31 – 75 – 71
• Cagliari: 38 – 23 – 54 – 50 – 89
• Firenze: 57 – 73 – 82 – 35 – 45
• Genova: 58 – 70 – 12 – 65 – 85
• Milano: 82 – 20 – 35 – 14 – 8
• Napoli: 48 – 65 – 79 – 52 – 16
• Palermo: 5 – 60 – 56 – 1 – 25
• Roma: 65 – 12 – 73 – 3 – 49
• Torino: 39 – 43 – 44 – 36 – 67
• Venezia: 71 – 76 – 49 – 6 – 56
• Nazionale: 85 – 42 – 37 – 41 – 7
10eLotto: i 20 numeri vincenti
5 – 12 – 20 – 23 – 31 – 38 – 39 – 43 – 48 – 54 – 57 – 58 – 60 – 65 – 70 – 71 – 73 – 76 – 80 – 82
• Numero Oro: 80
• Doppio Oro: 80, 54
Extra: 1 – 3 – 6 – 14 – 35 – 36 – 44 – 45 – 49 – 50 – 52 – 56 – 75 – 79 – 89
Superenalotto: combinazione vincente
• Combinazione: 10 – 50 – 18 – 59 – 47 – 16
• Jolly: 7
• SuperStar: 60
Jackpot:
• Prossima estrazione (7 aprile): 145.900.000 euro
• Estrazione del 9 aprile: 146.700.000 euro
Le quote
• Punti 6: € 0,00
• Punti 5+1: € 0,00
• Punti 5: € 16.789,62
• Punti 4: € 308,24
• Punti 3: € 22,86
• Punti 2: € 5,00
I numeri ritardatari del Lotto
In vista della prossima estrazione di giovedì 9 aprile, ecco i numeri più attesi:
Ritardatari assoluti:
• Bari 41 (101 estrazioni)
• Nazionale 22 (93)
• Firenze 47 (91)
• Nazionale 42 (87)
• Napoli 40 (86)
• Nazionale 87 (84)
• Palermo 46 (83)
• Firenze 90 (81)
• Palermo 45 (80)
• Cagliari 41 (79)
• Milano 85 (77)
Per ruota:
• Bari: 41 – 67 – 66
• Cagliari: 41 – 26 – 72
• Firenze: 47 – 90 – 33
• Genova: 66 – 6 – 49
• Milano: 85 – 32 – 34
• Napoli: 40 – 22 – 1
• Palermo: 46 – 45 – 1
• Roma: 17 – 63 – 7
• Torino: 65 – 49 – 46
• Venezia: 65 – 32 – 79
• Nazionale: 22 – 87 – 50
Superenalotto: i numeri ritardatari
Per la prossima estrazione del 9 aprile:
70 – 59 – 38 – 82 – 73 – 44
Un’estrazione che non ha fatto registrare vincite di prima categoria, facendo così salire ulteriormente il jackpot, che continua ad attirare l’attenzione di milioni di giocatori in tutta Italia.