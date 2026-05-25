“Cristalli Imperfetti”, Marcello Rotondi debutta nel noir psicologico con il primo titolo della collana “Preludio”. Alla Mondadori Bookstore di aAvellino la presentazione del romanzo d’esordio pubblicato da Altavilla Edizioni

AVELLINO — Un amore clandestino, un passato che ritorna e un segreto impossibile da nascondere. Sarà presentato venerdì 29 maggio alle ore 18:30, presso la Mondadori Bookstore di Avellino, Cristalli Imperfetti (150 pagine, prezzo di copertina 15 euro, già disponibile in libreria), romanzo d’esordio di Marcello Rotondi e primo titolo della nuova collana narrativa “Preludio” di Altavilla Edizioni.

A dialogare con l’autore saranno Ettore Barra, editore, Rossella Tempesta, autrice, ed Emilia Bersabea Cirillo, curatrice della collana “Preludio”. Modera Gianluca Amatucci. Sarà presente l’autore.

Un esordio letterario nato dall’esperienza umana e professionale

Magistrato con una lunga esperienza nel diritto penale, Marcello Rotondi firma con Cristalli Imperfetti il suo debutto nella narrativa noir. Un esordio che affonda le radici nell’osservazione delle fragilità umane, delle ambiguità morali e delle zone d’ombra che attraversano le relazioni.

Rotondi vive ad Avellino ed è attualmente Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Potenza. Nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo di pubblico ministero e giudice presso diverse sedi giudiziarie campane, maturando uno sguardo diretto sulle dinamiche più complesse dell’animo umano.

Tra Genova, Parigi e Nizza, una storia sospesa tra desiderio e colpa

Ambientato tra Genova, Parigi e la Costa Azzurra, il romanzo segue le vite di Pierre, Anna ed Elle, personaggi legati da un equilibrio fragile fatto di desiderio, menzogne e ossessioni. Quando un evento improvviso rompe ogni certezza, entra in scena Orazio, figura lontana dagli investigatori tradizionali: un uomo che conosce il crimine dall’interno e che porta con sé il peso di un passato irregolare.

La tensione narrativa si sviluppa attraverso ricatti, dipendenze e verità taciute, in un intreccio che privilegia l’indagine psicologica più che il meccanismo investigativo classico.

La nascita della collana “Preludio”

La presentazione segnerà anche il debutto di “Preludio”, nuova collana narrativa di Altavilla Edizioni, pensata per ospitare opere noir e di narrativa contemporanea caratterizzate da forte tensione emotiva e qualità letteraria.

«Con Cristalli Imperfetti inauguriamo un percorso editoriale che punta su voci capaci di raccontare le contraddizioni dell’animo umano attraverso una narrativa intensa e riconoscibile», sottolinea l’editore Ettore Barra.

L’autore

Marcello Rotondi vive ad Avellino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli, nel 1997 ha intrapreso la carriera in magistratura. Attualmente è Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Potenza. Cristalli Imperfetti è il suo primo romanzo.