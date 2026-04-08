Solofra (AV): Furto alla sala scommesse – i Carabinieri denunciano 5 persone

I Carabinieri della Compagnia di Solofra, al termine di complessa attività d’indagine hanno identificato e deferito in stato di libertà gli autori del furto avvenuto ai danni di una sala scommesse nel dicembre 2023 a Montoro Irpino.

Tra la notte del 14 e 15 dicembre 2023, ignoti malfattori dopo aver “tagliato” la saracinesca della sala scommesse, si introducevano all’interno del locale, dove asportavano un cambiamonete contenente circa 5000 euro, 700 euro in contanti e “gratta e vinci” del valore di circa 2000 euro. I responsabili dell’attività commerciale denunciavano i fatti presso la locale Stazione Carabinieri di Montoro che, con l’ausilio dei militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Solofra avviavano le indagini per addivenire agli autori del reato.

L’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino e svolta dai militari dell’Arma, si è conclusa dopo circa 2 anni di ininterrotto lavoro, utilizzando tecniche d’intercettazione telefonica, analisi dei relativi tabulati, acquisizione ed analisi di file video, con l’identificazione dei cinque responsabili, 4 soggetti di nazionalità rumena residenti nel casertano e nel napoletano e un 43enne partenopeo.

I predetti venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria Irpina per il reato di “furto”.

L’operazione conferma l’impegno dei Carabinieri nel monitoraggio del territorio e nella lotta ai reati predatori, garantendo sicurezza e legalità.