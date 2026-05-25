Controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi: denunce, segnalazioni e fogli di via

Prosegue l’azione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nel contrasto alle varie forme di illegalità e devianza sul territorio irpino.

Durante il fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno dato esecuzione a mirati servizi di controllo straordinario del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al contrasto dei reati predatori e dell’uso di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, i militari del Comando Stazione di Sant’Andrea di Conza, congiuntamente al personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 20enne di Torella dei Lombardi, ritenuto responsabile di porto abusivo di arma da taglio. Il giovane, controllato a bordo di un’auto sospetta e successivamente sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello a scatto occultato nella tasca dei pantaloni, di cui non ha saputo giustificare il porto. L’arma è stata sottoposta a sequestro.

Nel medesimo contesto operativo, un 20enne di Aquilonia, all’esito di mirati accertamenti, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Sempre i militari della Stazione di Sant’Andrea di Conza, unitamente a personale dell’Aliquota Operativa, hanno proceduto alla segnalazione amministrativa alla Prefettura di Avellino di un minorenne di Torella dei Lombardi, trovato in possesso di quantità di hashish per uso personale.

Ad Andretta, invece, i Carabinieri della locale Stazione hanno proposto per l’emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio un 20enne e un 55enne, entrambi residenti a Napoli e già noti alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio, controllati mentre si aggiravano con atteggiamento sospetto per le vie del centro abitato. Opportunamente interpellati, non hanno fornito ai militari operanti valide giustificazioni circa la loro presenza in loco.

L’attività di controllo ha visto l’impiego complessivo di oltre 40 pattuglie dell’Arma, che hanno proceduto al controllo di più di 300 veicoli e circa 400 persone.

I servizi svolti si inseriscono nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, finalizzato a garantire maggiore sicurezza ai cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità.