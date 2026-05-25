Elezioni amministrative 2026, arrivano i primi sindaci eletti in Irpinia: quorum raggiunto in tre comuni

Mentre le urne restano ancora aperte per la seconda giornata di voto delle amministrative 2026, in provincia di Avellino arrivano già i primi verdetti ufficiali. In tre comuni irpini dove era presente una sola lista è stato infatti superato il quorum richiesto per la validità delle elezioni, sancendo così l’elezione dei nuovi sindaci.

A Calitri è stato eletto Attilio Galgano, che ha raggiunto il 66% dell’affluenza già alla chiusura della prima giornata di voto. Risultato ampiamente superiore alla soglia necessaria per la convalida dell’elezione.

A Guardia Lombardi è invece Francesco Antonio Siconolfi il nuovo sindaco. Anche in questo caso il quorum è stato superato senza difficoltà, con un’affluenza attestata al 59,4%.

Quorum raggiunto anche a San Mango sul Calore, dove Teodoro Boccuzzi è stato eletto sindaco grazie a una partecipazione che ha toccato il 63,1% degli aventi diritto.

Nei tre comuni, essendo presente una sola lista, il superamento del quorum rappresentava la condizione fondamentale per evitare il commissariamento dell’ente e garantire la validità dell’elezione amministrativa.

Proseguono intanto le operazioni di voto negli altri comuni irpini chiamati alle urne, con particolare attenzione rivolta alle sfide di Quadrelle, Cervinara e Quindici, dove la competizione elettorale resta aperta e particolarmente seguita dai cittadini.