Quadrelle attende il nuovo Sindaco: l’appello delle mamme tra scuola, famiglie e futuro

Tra poche ore Quadrelle conoscerà il nome del nuovo Sindaco. Un momento importante per la comunità locale che si prepara a voltare pagina dopo la conclusione della campagna elettorale.

Prima ancora dell’esito delle urne, arriva però un messaggio forte e condiviso da parte di alcune mamme del paese, che hanno voluto rivolgere un pensiero ad entrambi i candidati alla guida del Comune.

“Persone perbene e profondamente legate al nostro territorio”, così vengono definiti i due sfidanti, protagonisti di una campagna elettorale che ha acceso il confronto soprattutto sui temi della scuola, del futuro dei giovani e delle esigenze delle famiglie.

Un appello chiaro quello rivolto al futuro primo cittadino: trasformare le promesse elettorali in interventi concreti. Le mamme chiedono attenzione reale verso il mondo scolastico, maggiore sicurezza per le strutture frequentate dai bambini e servizi capaci di sostenere le famiglie nel quotidiano.

“Come mamme vigileremo affinché queste promesse vengano mantenute”, sottolineano nel messaggio diffuso alla vigilia dello spoglio elettorale, evidenziando la volontà di partecipare attivamente alla vita pubblica e alle scelte amministrative future.

Al nuovo Sindaco va infine l’augurio di un lavoro proficuo, guidato dal bene comune, dall’ascolto della cittadinanza e da una visione lungimirante per il futuro di Quadrelle.