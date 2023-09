Baiano. Trentennale dell’Incontro. Sabato, al teatro Colosseo obiettivo sull’associazionismo

La cultura della responsabilità, l’associazionismo e l’impegno civico a servizio delle comunità del territorio.

E’ il filo tematico del Trentennale, con cui L’Incontro rende onore alla sua fondazione, varata il 20 marzo del 1993, secondo le formalità di rito per l’approvazione di Statuto e regolamento, nei locali dell’ allora Biblioteca civica nel Palazzo municipale, attualmente interessato da lavori di generale restyling e ripristino funzionale. Una ricorrenza,- fissata per sabato, 30 settembre nel Teatro Colosseo-, che si vale del patrocinio dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enrico Montanaro, e del sostegno di imprenditori.

Alle ore 10, 00 sono in agenda gli indirizzi di saluto di rappresentanti istituzionali del territorio, con la presentazione della Silloge testi di cronaca, curata e pubblicata da Carlo Melissa, con cui sono rivisitate alcune delle iniziative dell’Incontro nel decorso decennio pre– pandemia e nel post–emergenza. A seguire, le Associazioni, le Pro Loco e i Gruppi di volontariato, con gli interventi di presidenti e propri rappresentanti, animeranno il Forum, dedicato alle esperienze maturate e sviluppate sul territorio e i progetti d’attività per il futuro, con una visione che sia anche e soprattutto di cooperazione orientata sul contesto d’area, al di là di deteriori e anacronistici particolarismi municipali. Un bilancio del già fatto e di quello che può essere fatto, per concorrere attivamente allo sviluppo civile del territorio.

Alle ore 17, 00 spazio al Forum sulla tematica del Trentennale. Ne tratteranno, l’avvocata Enza Luciano, funzionaria amministrativa del Ministero di Giustizia, già consigliera per la parità nell’amministrazione provinciale di Avellino, l’avvocato Marco Santo Alaia, già sindaco di Sperone e consigliere provinciale di Avellino, oltre che presidente dell’ Unione intercomunale della Valle dell’Alto Clanio, e l’avvocato Giuseppe Macario.

Le fila saranno tirate dal professore Raffaele Sibilio, docente ordinario di Sociologia dell’ambiente e del territorio nel Dipartimento di Sociologia generale della Federico II.

Coordineranno i due appuntamenti di pubblico confronto, Giusy De Laurentiis e Margherita Masucci.

Nell’atrio del Colosseo, sarà allestita una mostra fotografica che racconta momenti di vita sociale dell’Incontro. E’ un saggio della mostra programmata per la fine dell’anno, con alcune centinaia di … scatti di carattere amatoriale, ma … fortemente espressivi.