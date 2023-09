LAURO. Bus e disagi per gli studenti, Iovino: fiduciosi dopo confronto con Air e Regione

LAURO- “Siamo fiduciosi su una svolta positiva rispetto alle istanze rappresentateci dal Comitato di genitori e utenti sulla linea per Nola e Palma Campania e anche per le corse che collegano ad Avellino e una nuova corsa da Fisciano dalle diciassette”. E’ cosi’ che l’assessore Umberto Iovino si esprime in merito alla vicenda trasporto pubblico e studentesco dopo il confronto tenuto qualche giorno fa con una rappresentanza del Comitato dei genitori e dopo aver letto la comunicazione del dirigente scolastico dell’Istituto Agrario Pietro Caterini relativa ai collegamenti da potenziere con la scuola secondaria. Iovino, assessore delegato ai rapporti con la Regione Campania insieme al primo cittadino Rossano Sergio Boglione ha avviato un confronto per giungere a stretto giro alla soluzione dei disagi di questa prima fase di attività scolastica. A seguito dell’ interlocuzione e del confronto avuto con il Comitato dei genitori e dei pendolari delle tratte per Nola, Palma e Avellino, visto che ci sono state diverse tensioni e disagi legate a questa problematica, come già avvenuto negli anni scorsi, grazie alla collaborazione del presidente delle Commissione Trasporti della Regione Campania, l’onorevole Luca Cascone e il direttore generale dell Air, il dottore Anthony Acconcia, e’ stato avviato un confronto per la soluzione dello stesso, Abbiamo sottoposto alla loro attenzione le corse da potenziare e gli orari da modificare per incontrare le esigenze degli studenti del Vallo di Lauro, sia verso Palma che Nola, parliamo di circa 100 studenti. I cambiamenti saranno in perfetta linea con le richieste. Un’ ulteriore modifica è stata suggerita per collegare il Vallo di Lauro con la città capoluogo di Avellino. Abbiamo chiesto di ripristinare la corsa esistente. Condividiamo anche la nota del preside Caterini e l’abbiamo ricordata nel corso del confronto. Confidiamo nella fattiva collaborazione da parte della Regione Campania,augurandoci di poter dare una risposta alle decine di famiglie interessate a questi disagi in tempi brevi”.