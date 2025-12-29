Baiano si accende di magia con la “Festa degli Anziani 2025”

Baiano si prepara a vivere una serata di grande emozione, musica e convivialità con la Festa degli Anziani 2025, in programma martedì 30 dicembre alle ore 18.00 presso il prestigioso Teatro Colosseo di Baiano (AV).
L’iniziativa, promossa dal Comune di Baiano in collaborazione con l’APS Per Bacco 2.0 Baiano, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio, pensato per rendere omaggio agli anziani della comunità e regalare loro un momento di autentica gioia e condivisione.
Uno spettacolo tra musica e magia
Ad arricchire la serata sarà uno spettacolo di alto livello con due artisti molto amati dal pubblico:
- Caterina Russo – The Voice, cantante dalla voce intensa ed elegante, capace di emozionare e coinvolgere con un repertorio che spazia tra grandi successi e melodie senza tempo.
- Vanny Albi – Il Violino Magico, virtuoso del violino che porterà in scena uno show suggestivo, capace di fondere tecnica, passione e spettacolarità, trasformando la musica in un vero incanto.
Un connubio artistico che promette di regalare al pubblico un’esperienza unica, tra note, emozioni e atmosfera