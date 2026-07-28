Schiava di Tufino si prepara alla 6ª Sagra della Pizza Fritta: appuntamento il 5 e 6 settembre 2026

SCHIAVA DI TUFINO – Dopo il successo delle passate edizioni, torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nell’Agro Nolano. Sabato 5 e domenica 6 settembre 2026 la frazione di Schiava di Tufino ospiterà la 6ª Sagra della Pizza Fritta, manifestazione organizzata dal Comitato Festa San Michele 2025-2026, pronta a richiamare visitatori da tutta la Campania.

Lo slogan dell’evento, “Stiamo ritornando! La festa che ci unisce… torna più grande che mai!”, anticipa un’edizione ricca di gusto, musica e momenti di aggregazione, nel segno della tradizione e della convivialità.

Protagonista assoluta sarà la pizza fritta montanara, preparata secondo la tradizione e servita calda insieme ad altre specialità gastronomiche. Gli stand offriranno anche panini, patatine fritte e altre proposte per soddisfare i palati di grandi e piccoli.

Ad animare le due serate non ci sarà soltanto il buon cibo. Il programma prevede infatti spettacoli di musica popolare, con il coinvolgente ritmo della tammorra, che trasformerà le strade della frazione in una grande festa all’aperto, tra balli, canti e divertimento.

L’evento si svolgerà in via Cristoforo Colombo, nel cuore di Schiava di Tufino, con ingresso libero. Un’occasione per riscoprire i sapori della tradizione locale, vivere due serate di spensieratezza e sostenere una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per il territorio.

Gli organizzatori invitano cittadini e visitatori a partecipare numerosi a quella che si preannuncia come una grande festa di comunità, all’insegna della buona cucina, della musica e dell’ospitalità.

Per informazioni è possibile contattare il numero 388 6583729.