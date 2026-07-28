Roccarainola una giornata storica: per la prima volta un diacono permanente presiede il Rito del Matrimonio

Lo scorso 25 luglio, presso la Parrocchia di San Silvestro Papa in Sasso di Roccarainola, è stata scritta una pagina significativa della storia ecclesiale della comunità locale. Per la prima volta, infatti, nel Comune di Roccarainola, un diacono permanente ha presieduto la celebrazione del Rito del Matrimonio nella Liturgia della Parola, su delega dell’Amministratore parrocchiale.

Protagonista di questo importante momento è stato il diacono Giovanni Prevete, originario di Roccarainola, impegnato nel servizio alla Chiesa diocesana e referente per il Sud Italia del Coordinamento Nazionale della Divina Misericordia.

Un evento reso possibile grazie alla fiducia e alla sensibilità pastorale di Mons. Virgilio Marone, Amministratore della Parrocchia di San Silvestro Papa, che ha delegato il diacono Giovanni Prevete a presiedere il matrimonio dei novelli sposi Nella e Angelo, celebrato nella suggestiva cornice della chiesa parrocchiale.

Si tratta di un evento di particolare rilievo per la comunità ecclesiale di Roccarainola, che testimonia la valorizzazione del ministero del diacono permanente e del suo prezioso servizio nella vita della Chiesa. La celebrazione è stata vissuta con intensa partecipazione da familiari, amici e fedeli, in un clima di raccoglimento, gioia e profonda comunione.

L’intera assemblea ha condiviso un’autentica esperienza di fede, rendendo grazie al Signore per il dono del sacramento del Matrimonio e per questo momento storico che segna una tappa significativa nel cammino pastorale della comunità parrocchiale.

A Mons. Virgilio Marone va un sentito ringraziamento per la fiducia accordata al diacono Giovanni Prevete, mentre ai novelli sposi Nella e Angelo giungano gli auguri più sinceri per una vita coniugale ricca di amore, serenità e benedizioni.

Una giornata destinata a rimanere nella memoria della comunità come un segno di una Chiesa che, nel rispetto dei propri ministeri, continua a crescere nella corresponsabilità e nella testimonianza del Vangelo.