Baiano festeggia le Nozze d’Argento di Gerardo Petraglia e Filomena Vitale

Una giornata di gioia e di grande emozione quella vissuta oggi a Baiano, dove Gerardo Petraglia e Filomena Vitale celebrano il traguardo delle loro Nozze d’Argento, festeggiando 25 anni di matrimonio, amore e vita condivisa.

Un percorso costruito giorno dopo giorno con dedizione, rispetto e sacrificio, diventando un esempio per la propria famiglia e per quanti hanno avuto la fortuna di conoscerli. In questi venticinque anni hanno saputo affrontare insieme le sfide della vita, sempre uniti dall’affetto e da valori autentici che hanno trasmesso ai loro figli.

Con immenso affetto, Mariassunta e Francesco hanno voluto dedicare ai loro genitori un pensiero speciale:

“Grazie per averci insegnato il rispetto, l’educazione e i veri valori della vita. Siete genitori straordinari, sempre pronti ad aiutarci, sostenerci e donarci il vostro amore. Vi vogliamo un bene infinito e vi auguriamo che il vostro amore continui a crescere ogni giorno di più.”

Agli auguri dei figli si uniscono anche quelli degli amici di Fai Arte, che con affetto partecipano a questo importante anniversario, augurando alla coppia ancora tanti anni di serenità, salute e felicità.

A Gerardo e Filomena i più sinceri auguri affinché il loro cammino continui a essere illuminato dall’amore che li accompagna da venticinque anni e che rappresenta il più bello degli esempi per le nuove generazioni.