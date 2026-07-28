A Montella torna la Festa della Stesa: il 4 agosto la quinta edizione dedicata ai sapori della tradizione

MONTELLA – Un viaggio nei sapori autentici dell’Irpinia, tra tradizione, convivialità e identità territoriale. Martedì 4 agosto 2026, a partire dalle ore 20.00, Piazza G. Moscariello ospiterà la quinta edizione della Festa della Stesa, l’evento organizzato dall’Associazione culturale, enogastronomica e turistica Irpinia & Sapori, divenuto ormai un appuntamento atteso dell’estate montellese.

Protagonista della serata sarà la Stesa, antica specialità della cucina contadina irpina preparata con un impasto semplice di acqua e farina, lavorato secondo un metodo tramandato di generazione in generazione. Un piatto povero nelle origini, ma ricco di storia e di significato, simbolo di una tradizione gastronomica che continua a vivere grazie all’impegno delle associazioni e della comunità locale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare una delle ricette più rappresentative del territorio, trasformandola in un’occasione di incontro e condivisione aperta a cittadini, visitatori e appassionati della cucina tradizionale.

Il successo delle precedenti edizioni conferma il crescente interesse verso questa manifestazione. Lo scorso anno, infatti, sono stati serviti oltre 500 piatti di Stesa, preparati utilizzando circa 35 chilogrammi di farina, numeri che testimoniano l’affetto del pubblico e la capacità dell’evento di richiamare partecipanti anche dai comuni limitrofi.

«La Festa della Stesa non è soltanto un appuntamento gastronomico, ma un momento in cui la comunità si ritrova per condividere una tradizione», sottolinea Diego Sciascia, presidente dell’Associazione Irpinia & Sapori, evidenziando il valore culturale e sociale della manifestazione.

L’ingresso sarà libero e non sarà necessaria alcuna prenotazione, consentendo a tutti di prendere parte a una serata all’insegna dei sapori genuini, della convivialità e della riscoperta delle radici irpine.

Per ulteriori informazioni è possibile seguire i canali social Facebook e Instagram dell’Associazione Irpinia & Sapori oppure consultare il sito ufficiale www.irpiniaesapori.it.