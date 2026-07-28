AVELLINO. Convitto Nazionale “P. Colletta”: pubblicato il bando per sette posti di studio gratuiti

Le domande vanno presentate entro il 24 agosto 2026

Avellino, 28 luglio 2026 – Il Comune di Avellino informa che, in esecuzione del Regolamento per le ammissioni gratuite presso il Convitto Nazionale “P. Colletta” di Avellino, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 2007, è stato pubblicato il bando per l’assegnazione di sette posti di studio gratuiti per l’anno scolastico 2026/2027.

Il beneficio è rivolto agli alunni residenti nel Comune di Avellino e iscritti presso l’istituzione scolastica interessata a uno dei seguenti cicli di istruzione: scuola primaria; scuola secondaria di primo grado; scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni che non abbiano superato il sedicesimo anno di età.

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità, riferita al nucleo familiare, il cui valore non sia superiore a 8.660,98 euro. Gli alunni interessati, inoltre, non dovranno superare il sedicesimo anno di età nel corso dell’anno solare 2026.

La domanda dovrà essere presentata, entro e non oltre il 24 agosto 2026, da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore ed è inserito nel relativo nucleo familiare, utilizzando l’apposito modello disponibile nella sezione “Allegati” dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Avellino.

L’istanza dovrà essere compilata sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e corredata dalla seguente documentazione:

attestazione ISEE in corso di validità, di valore non superiore a 8.660,98 euro;

copia di un documento di riconoscimento valido del soggetto che presenta la domanda;

copia di un documento di riconoscimento valido del minore;

eventuale certificazione attestante lo stato di disoccupazione dei coniugi;

eventuale certificazione rilasciata da una struttura pubblica attestante la condizione di disabilità di uno o più componenti del nucleo familiare bisognosi di assistenza.

La documentazione potrà essere trasmessa mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected]. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Comune di Avellino – Ammissione alla frequenza gratuita presso il Convitto Nazionale P. Colletta – a.s. 2026/2027”. In alternativa, la domanda potrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Avellino, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. In tal caso farà fede il timbro di ricezione apposto dall’Ente.

Al termine dell’attività istruttoria, qualora il numero delle domande ammissibili risulti superiore ai posti disponibili, sarà predisposta un’apposita graduatoria sulla base dei criteri e dell’ordine di priorità indicati nel bando pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Avellino, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:00, esclusi i giorni festivi.