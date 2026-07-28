Antonio Bernardo scomparso da Mugnano del Cardinale: ritrovata l’auto a Baia Domizia, ricerche in corso. Famiglia preoccupata

MUGNANO DEL CARDINALE – Cresce la preoccupazione per la scomparsa di Antonio Bernardo, del quale non si hanno più notizie dal pomeriggio di oggi.

Secondo le prime informazioni, il giovane si sarebbe allontanato intorno alle 15 a bordo della propria auto. Alcune ore più tardi, verso le 18, il veicolo è stato ritrovato a Baia Domizia, nei pressi del Camping Foce Sele, ma di Antonio non è stata trovata alcuna traccia.

Immediatamente sono scattate le ricerche coordinate dalle forze dell’ordine. I Carabinieri stanno ricostruendo gli ultimi spostamenti del giovane e invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare tempestivamente le autorità.

Al momento della scomparsa Antonio indossava una maglietta nera, un cappellino nero e pantaloni neri. Il suo cellulare risulta spento.

Nelle ultime ore sta circolando anche uno stato WhatsApp, attribuito al suo profilo, contenente un messaggio dal contenuto particolarmente intenso e che potrebbe essere interpretato come un saluto. Tuttavia, non esistono al momento conferme ufficiali sull’origine del messaggio né sul suo effettivo significato, motivo per cui gli investigatori stanno verificando ogni elemento utile.

L’appello della famiglia è rivolto a chiunque possa aver visto Antonio o disponga di informazioni che possano contribuire alle ricerche. Anche il più piccolo dettaglio potrebbe rivelarsi fondamentale.

Le operazioni di ricerca proseguono senza sosta nella speranza di ritrovare il giovane al più presto.