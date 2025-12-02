Baiano, l’urlo di una mamma: “Non so dove andare. Vi prego, aiutateci”

Alla nostra redazione di BiNews è arrivato un messaggio che racconta una situazione difficile e profondamente umana: una giovane mamma di Baiano, con un bambino di 5 anni, ci ha chiesto aiuto per cercare una nuova casa e, con essa, la stabilità della sua famiglia.

Pochi giorni fa, la proprietaria dell’immobile in cui vivono ha comunicato loro che entro un anno dovranno lasciare l’abitazione. Non per problemi legati all’affitto, non per incomprensioni: la casa serve alla proprietaria e la famiglia dovrà liberarla.

Una comunicazione improvvisa che li ha messi in una condizione di forte difficoltà. Il papà del bambino lavora come operatore ecologico, unico reddito della famiglia, e le risorse economiche sono limitatissime: possono permettersi un affitto massimo di 300 euro al mese.

La mamma, con voce spezzata dalla preoccupazione, ci ha detto: “Mio figlio ha 5 anni e qui a Baiano ha trovato i suoi amici, la sua scuola, i suoi punti di riferimento. Non voglio portarlo via da tutto ciò che conosce. Abbiamo bisogno di aiuto per trovare una casa, anche piccola. Non ce l’aspettavamo, siamo davvero in difficoltà.”⸻

Baianesi, è il momento di mostrare la nostra solidarietà

Questo non è soltanto un caso di difficoltà abitativa. È la storia di una famiglia che chiede di restare nel proprio paese. Una famiglia che non cerca assistenza straordinaria, ma un tetto dignitoso sotto cui crescere il proprio bambino. Baiano è una comunità che sa stringersi attorno a chi ha bisogno. Lo ha dimostrato tante volte, con gesti semplici ma potentissimi. E oggi c’è un bambino che rischia di perdere non solo la sua casa, ma tutto ciò che lo fa sentire “a casa”.

Forse qualcuno conosce un appartamento, una piccola soluzione che possa diventare un nuovo punto di partenza. A volte basta una segnalazione, un passaparola, anche un semplice contatto.

Per chi può aiutare: contattate la nostra redazione di BiNews. Saremo noi a mettervi in contatto con la famiglia. Nessuno dovrebbe affrontare da solo una situazione così delicata. E nessun bambino dovrebbe vivere l’incertezza del non sapere dove andrà a dormire domani. La comunità baianese può fare la differenza, ancora una volta.

Aiutiamo questa famiglia. Aiutiamo questo bambino. Facciamolo insieme.