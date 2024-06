Baiano. Il gruppo comunale volontari protezione civile continua a crescere: arriva l’auto

Il sindaco di Baiano, Enrico Montanaro, insieme all’assessore delegato alla protezione civile Stefano Sgambati, al comandante della polizia municipale Dott. Francesco Tavasso e al coordinatore del gruppo di protezione civile Stefano Napolitano, sta portando avanti un impegno senza sosta per garantire al paese e al territorio regionale un gruppo di protezione civile all’altezza di ogni situazione. L’obiettivo è chiaro e condiviso: prevenire i rischi e proteggere la collettività in un contesto di pericoli sempre presenti.

A concretizzare ulteriormente questo impegno è l’arrivo di un nuovo veicolo per la protezione civile e nuove divise per i volontari, strumenti indispensabili per migliorare l’efficacia e la prontezza operativa del gruppo. Questa iniziativa rappresenta una tangibile dimostrazione della collaborazione e della sinergia tra le diverse figure coinvolte, dall’amministrazione comunale ai volontari sul campo.

La costituzione di nuclei specifici all’interno del gruppo di protezione civile, dedicati alla safety, al primo soccorso, alla gestione del rischio idrogeologico e all’antincendio, è un ulteriore passo avanti nella specializzazione e nella capacità di risposta alle emergenze. Questi nuclei sono essenziali per una prevenzione efficace e una gestione tempestiva delle situazioni critiche.

Il connubio tra le istituzioni e i volontari si manifesta attraverso la partecipazione a tavoli tecnici, perlustrazioni sul territorio e la presenza attiva agli eventi locali. L’arrivo del nuovo veicolo e delle nuove divise segna un ulteriore progresso in questo percorso di crescita e consolidamento, dimostrando l’impegno costante di tutte le parti coinvolte.

Il messaggio che tutti vogliono trasmettere è chiaro: “Questa è solo una delle tante tappe che stiamo raggiungendo per continuare il nostro percorso”. La comunità di Baiano può così contare su un gruppo di protezione civile sempre più attrezzato e preparato per affrontare le sfide future.

Infine, l’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a prendere parte attivamente alla protezione civile. L’iscrizione come volontari rappresenta non solo un’opportunità di crescita personale, ma anche un contributo prezioso alla sicurezza e al benessere della comunità. Uniamoci tutti per rendere Baiano un luogo più sicuro e protetto.

(Saverio Candela)