BAIANO. Festa del Maio 2024: Prenota la tua felpa personalizzata per il grande evento ideata da Lo Scarabocchio!

La tradizionale Festa del Maio a Baiano si avvicina, con la sua attesa sfilata in programma il 25 dicembre. Quest’anno, per celebrare al meglio questa importante ricorrenza, non lasciarti sfuggire la felpa personalizzata con il logo ideato direttamente da “Lo Scarabocchio”, pensata per tutti i partecipanti e appassionati della manifestazione.

Le felpe, caratterizzate da un design unico che richiama i simboli del Maio, sono disponibili per adulti e bambini, perfette per vivere la festa con stile e senso di appartenenza. Oltre ad essere comode e calde, sono anche un ricordo speciale di questa antica tradizione che unisce la comunità di Baiano.

Per prenotare la tua felpa, puoi rivolgerti alla Cartolibreria Lo Scarabocchio di Roberta Fiordellisi, situata proprio a Baiano. Affrettati a riservare la tua, prima che vadano a ruba e preparati a partecipare al grande evento con il giusto spirito natalizio e festoso!

Che tu sia un veterano della festa o un nuovo arrivato, la felpa del Maio è il simbolo perfetto per vivere appieno questa storica celebrazione, che ogni anno porta gioia e tradizione nel cuore di tutti i baianesi.