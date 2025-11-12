BAIANO.È nato Christian Maietta!

BAIANO (AV). Grande gioia in casa Maietta – Stefanile per la nascita del primogenito Christian Maietta, venuto alla luce tra la felicità di mamma Caterina Stefanile e papà Francesco Pellegrino Maietta.
Il neonato pesa 3,140 kg ed è già il centro dell’amore di tutta la famiglia.
Un’emozione immensa anche per i nonni Carmelina Scotti e Antonio D’Arienzo, che accolgono con orgoglio il loro nipotino.
Tantissimi auguri e felicitazioni da parte di tutti gli amici, le amiche e i parenti, che condividono con la famiglia la gioia per questo lieto evento.
Benvenuto al mondo, Christian!