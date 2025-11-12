Mario Aiello premiato miglior d.s. di Serie C

Il dirigente biancoverde riceve il riconoscimento per la stagione passata: “Non v’è sosta se non sulla cima.”

Mario Aiello, direttore sportivo dell’U.S. Avellino 1912, è stato premiato come miglior direttore sportivo della scorsa stagione di Serie C.

Un riconoscimento che premia la continuità, la competenza e la visione con cui il dirigente ha guidato la crescita del club biancoverde, costruendo basi solide e un’identità chiara.

Durante la cerimonia, Aiello ha posato con la targa di riconoscimento, condividendo sul suo profilo Instagram uno scatto del momento accompagnato da una frase che racchiude tutta la sua filosofia di lavoro:

«Non v’è sosta se non sulla cima.»

Parole che suonano come un manifesto: impegno quotidiano, ambizione e la volontà di non fermarsi mai finché l’Avellino non avrà raggiunto il traguardo più alto. di Francesco Piccolo