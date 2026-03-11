BAIANO. Dipartimento di scienze economiche e statistiche, al dr. Fedele Valentino incarico per corsi formativi dell’Università di Salerno 

E’ attento cultore di storia locale, anche con il supporto della pubblicazione di articoli giornalistici e post, nel più generale ed articolato contesto delle vicende che hanno segnato le vicende economiche e produttive del Sud, con interesse mirato sugli scenari pre – unitari e post-unitari, Fedele Valentino, dottore commercialista, con spiccato senso della deontologia professionale. Un interesse di approfondimento e studio, che coniuga con una proficua ed importante attività di servizio e consulenza ben apprezzata nelle realtà aziendali, imprenditoriali e societarie sia del territorio che in contesti extra-regionali.

Un impegno assolto con metodo e costante applicazione, che è valso al dottor Fedele Valentino il prestigioso conferimento dell’incarico di collaborazione nella gestione dei corsi di formazione specialistica di Esame in audit & Revisione legale, con una dettagliata programmazione di lezioni, nel campus di Fisciano. Un conferimento disposto dal Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università di Salerno.

E’ certamente un qualificato riconoscimento di competenze e merito, reso al dottor Valentino, che – va ricordato- non solo è segretario generale della PMI in Lombardia, potendo presentare anche un fitto curriculum di importanti e pluriennali esperienze, soprattutto nel settore della formazione specialistica per la Revisione legale delle attività aziendali. Il classico viatico che favorisce e l’assunzione nelle migliori società di settore.

Al dottor Fedele Valentino, le felicitazioni del gruppo direzione-redazione di bi news, con l’augurio di prassi nel sapersi rapportare.. semper ad maiora ac meliora..