Mugnano del Cardinale, auguri di buon compleanno a Fulvio Litto

MUGNANO DEL CARDINALE — Giornata speciale a Mugnano del Cardinale per Fulvio Litto, che oggi festeggia il suo compleanno circondato dall’affetto di amici, familiari e di quanti gli vogliono bene.

Il compleanno rappresenta sempre un momento particolare, un’occasione per celebrare la vita, gli affetti più sinceri e i legami costruiti nel tempo. Anche per questo, in queste ore, non mancano i messaggi di stima e di auguri da parte di chi lo conosce e lo apprezza.

Agli auguri rivolti a Fulvio Litto si uniscono anche quelli della redazione di Binews , che desidera partecipare a questo momento di festa.