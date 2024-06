“Anch’io sono la Protezione Civile”: Campus organizzato a Baiano

la Scuola Media G. Parini di Baiano (AV) dal 24 al 28 giugno, ospiterà il campus “Anch’io sono la Protezione Civile”, un’iniziativa dedicata ai ragazzi e alle ragazze di età compresa tra i 10 e i 16 anni. L’evento, organizzato dalla Protezione Civile, ha l’obiettivo di rendere i giovani consapevoli dei ruoli attivi che ognuno può svolgere nell’ambito della protezione civile.

Il coordinatore della Protezione Civile, Stefano Napolitano, ha espresso grande soddisfazione per l’organizzazione di questo evento insieme ai suoi collaboratori. Ha inoltre ribadito l’importanza del supporto ricevuto dal sindaco Enrico Montanaro e dal dirigente scolastico Pasquale Napolitano, senza i quali il progetto non sarebbe stato possibile.

L’obiettivo principale del campus è quello di educare i partecipanti sui compiti e le responsabilità della protezione civile, insegnando loro come contribuire attivamente alla sicurezza e alla gestione delle emergenze nelle proprie comunità. Attraverso una serie di attività educative e pratiche, i ragazzi impareranno nozioni fondamentali sulla prevenzione e sull’intervento in situazioni di emergenza.

Durante il campus, i giovani parteciperanno a diverse attività guidate da esperti del settore e volontari della protezione civile. Queste attività sono progettate per essere coinvolgenti e istruttive, permettendo ai partecipanti di acquisire competenze utili e di comprendere l’importanza della protezione civile.

Al termine del campus, a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, attestato che rappresenta un riconoscimento ufficiale dell’impegno e delle competenze acquisite dai ragazzi durante il corso delle attività.

(Saverio Candela)