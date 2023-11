Progetti di riqualificazione dei piccoli comuni: Una collaborazione tra Baiano e Quadrelle

La legge 6 ottobre 2017 n.158, volta a sostenere e valorizzare i piccoli comuni italiani, ha aperto nuove prospettive per il miglioramento delle condizioni di vita nei territori meno popolosi. Una delle iniziative più rilevanti emerse da questa legislazione è l’istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, gestito dal Ministero dell’Interno.

Il Bando, esclusivamente dedicato ai piccoli comuni inclusi nell’elenco definito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, offre la possibilità di presentare progetti con un finanziamento massimo di 700 mila euro. Questo importo può essere moltiplicato nel caso di progetti presentati in forma associata, coinvolgendo più comuni attraverso unioni o convenzioni.

La possibilità di stipulare convenzioni tra comuni, come previsto dall’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, rappresenta uno strumento cruciale per la realizzazione coordinata di progetti. È in questo contesto che i comuni di Baiano e Quadrelle intendono presentare progetti congiunti per la riqualificazione dei piccoli comuni.

Le due amministrazioni comunali, (Enrico Montanaro Sindaco di Baiano e Simone Rozza Sindaco di Quadrelle) attraverso le rispettive deliberazioni del consiglio comunale n. 25 del 30.07.2023 per Baiano e n. 18 del 31.07.2023 per Quadrelle, hanno approvato lo schema della convenzione. In accordo con l’art. 42, comma 2, lettera c), che attribuisce competenza al Consiglio Comunale per le convenzioni tra comuni, le amministrazioni locali si impegnano a collaborare per accelerare i processi e adottare i provvedimenti necessari alla partecipazione congiunta al Bando

I contenuti della Proposta di riqualificazione riguardano diversi ambiti, dalla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale alla promozione dello sviluppo economico e sociale. I comuni associati si impegnano a collaborare attivamente per la costruzione, programmazione, ed implementazione della proposta.

Il Comune di Baiano assume il ruolo di Ente Capofila, presentando la domanda di partecipazione e coordinando le attività tra i comuni associati. L’ente capofila si impegna anche a garantire un’efficace azione di coordinamento, rappresentare gli interessi dell’Area Urbana in modo unitario, e divulgare le attività svolte.

La sottoscrizione digitale sancisce l’accordo tra i comuni di Baiano e Quadrelle.

Questa collaborazione tra comuni rappresenta un esempio concreto di come la legislazione a favore dei piccoli comuni possa tradursi in progetti concreti per migliorare la qualità della vita e promuovere lo sviluppo sostenibile nei territori meno popolati. La sinergia tra Baiano e Quadrelle può essere un modello per altre realtà che desiderano unire le forze per il bene comune.

(Andrea Salvatore Guerriero)