Scuole nel mirino nella notte: furti di tablet a Taurano, sventato il colpo a Pago Vallo Lauro

Notte movimentata nel Vallo di Lauro, dove una banda — con ogni probabilità la stessa in entrambi gli episodi — ha preso di mira due istituti scolastici con l’obiettivo di rubare dispositivi elettronici.

Il primo colpo è andato a segno a Taurano, dove i malviventi sono riusciti a penetrare all’interno della scuola e ad asportare alcuni tablet utilizzati per le attività didattiche. Sono in corso verifiche per quantificare con precisione il numero dei dispositivi sottratti e l’entità del danno.

Il secondo episodio, avvenuto poco dopo presso una scuola di Pago Vallo Lauro, ha invece avuto un epilogo diverso. Qui la banda, probabilmente pronta a replicare il furto, è stata sorpresa dall’immediato intervento di una pattuglia del Commissariato di Polizia di Lauro. L’arrivo della volante ha messo in fuga i ladri, costringendoli ad abbandonare il piano e a dileguarsi rapidamente senza riuscire a portare via nulla.

Gli investigatori stanno ora lavorando sugli elementi raccolti per risalire al veicolo utilizzato e all’identità dei responsabili. Le forze dell’ordine non escludono che si tratti di un gruppo organizzato specializzato nei furti ai danni delle scuole, sempre più frequenti negli ultimi mesi.

Indagini in corso per fare chiarezza su una notte che poteva trasformarsi in un doppio colpo, ma che grazie alla tempestività degli agenti ha evitato un ulteriore danno per la comunità scolastica.