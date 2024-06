MONTORO. Salvatore Carratù incontra i cittadini per l’invito al voto

Montoro al ballottaggio. Il candidato a sindaco Salvatore Carratù continua la sua campagna elettorale per il voto del 23 e 24 giugno 2024.

Già nello scorso week-end Carratù ha cominciato i suoi giri frazionali incontrando sabato la comunità di Borgo e ieri sera (n.d.r. 17.06.2) la comunità di Preturo. Come è successo al primo turno, in entrambe le frazioni c’è stata grande partecipazione popolare a sottolineare ulteriormente, laddove ce ne fosse ancora bisogno, il grande risultato elettorale del primo turno.

In questi giorni il candidato sindaco incontrerà i cittadini di Torchiati, Banzano, Piazza di Pandola, Piano e di tutte le altre frazioni per invitarli al voto.

Durante gli incontri che si stanno tenendo insieme a tutti i candidati delle liste Destinazione Montoro, Montoro Domani e Identità e Orgoglio Montoro, si discute del futuro di Montoro. Piani, attività ed idee per vedere rifiorire una delle città più popolose della provincia, ma soprattutto per costruire una squadra di amministratori ancorata alle esigenze dei cittadini e non a quelle del Palazzo.

Dopo le polemiche inutili e sterili delle scorse settimane, commenta Carratù, prosegue il nostro percorso tra i cittadini, un percorso non solo mio, ma di tutte le persone che mi hanno affiancato e che lo stanno continuando a fare in questa campagna elettorale.

Mi spiace che le mie parole siano continuamente fraintese o, peggio ancora, utilizzate per creare disinformazione e false notizie, la campagna elettorale va fatta confrontandosi su tematiche importanti, anche in modo acceso e appassionato, ma mai mistificando la realtà o facendo passare messaggi non veritieri nei confronti degli avversari.

Aspetto tutti i miei concittadini in piazza, li aspetto non solo per farmi ascoltare, ma soprattutto per conoscere ascoltare le loro esigenze e necessità.

Per essere sindaco devi tenere conto degli interessi di tutta la comunità e non di pochi. Io ci sono.