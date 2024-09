Determinazione e Protesta: L’ex Sindaco Salvatore Alaia in prima linea per i diritti delle fasce deboli, sfida le istituzioni con uno striscione davanti al Centro Autistico di Avellino

Poche parole per rappresentare la determinazione dell’ex Sindaco di Sperone il Dott. Salvatore Alaia sempre in prima linea per il riconoscimento dei diritti delle fasce deboli. Ed è per questo che nella giornata di oggi ha deciso di stendere uno striscione davanti ai cancelli del Centro Autistico di Contrada Valle ad Avellino per sensibilizzare le varie Istituzioni a prendere in seria considerazione una problematica che si sta perdendo nei meandri della burocrazia. Un messaggio chiaro che peserà come un macigno sulla coscienza dei vari attori istituzionali:

– Laura Nargi ( Sindaco di Avellino);

– Rosanna Riflesso ( Prefetto di Avellino);

– Enzo De Luca ( Governatore della Regione Campania);

– Vincenzo Alaia ( Presidente Commissione Sanità);

– Mario Ferrante ( Direttore Asl di Avellino) , che si sono distinti per indifferenza, incapacità e incompetenza nella gestione di una vicenda che meritava ben altra attenzione. Nonostante la buona volontà, Salvatore Alaia non riesce a frenare la sua rabbia che nel corso di questi anni non è stata minimamente scalfita dalle continue promesse dei vari organi istituzionali; promesse che rappresentano un insulto all’intelligenza di tante persone che soffrono in silenzio con la speranza che un giorno venga aperta questa struttura che può dare risposte concrete ad intere famiglie che con grande dignità continuano ad affrontare il dramma dello spettro autistico.