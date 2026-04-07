Voucher Nido 2026/27 ad Avellino: scadenza fissata al 10 aprile

C’è tempo fino al 10 aprile 2026 per presentare la domanda relativa ai Voucher Nido comunali per l’anno scolastico 2026/2027 nel Comune di Avellino. L’iniziativa è rivolta alle famiglie con bambini piccoli e punta a sostenere economicamente le spese per la frequenza dei nidi d’infanzia.
Possono fare richiesta i genitori, i tutori o gli affidatari di minori residenti ad Avellino, di età compresa tra 3 mesi e 3 anni, che frequenteranno strutture educative accreditate sul territorio comunale nel prossimo anno scolastico.
Contributi in base all’ISEE
Il sostegno economico è suddiviso in quattro fasce, determinate in base all’indicatore ISEE:
- 1ª fascia (ISEE da 0 a 13.000 €): contributo massimo 400 € mensili
- 2ª fascia (ISEE da 13.000,01 a 20.000 €): contributo massimo 370 € mensili
- 3ª fascia (ISEE da 20.000,01 a 40.000 €): contributo massimo 310 € mensili
- 4ª fascia (ISEE oltre 40.000 € o assente): contributo massimo 250 € mensili
Il valore del voucher corrisponde alla retta mensile del nido frequentato, entro i limiti previsti per ciascuna fascia. Qualora il costo della retta superi l’importo del voucher, la differenza resterà a carico della famiglia.
Come presentare la domanda
Le domande devono essere inoltrate esclusivamente online, attraverso il sito istituzionale del Comune. La procedura è disponibile nella sezione:
“Servizi al Cittadino” → “Servizi Scolastici” → “Voucher Nido a.s. 2026/27 – Presentazione domanda online”
Informazioni e contatti
Per chiarimenti e assistenza è possibile rivolgersi agli sportelli comunali nei seguenti orari:
- Dal lunedì al venerdì: 09:00 – 12:00
- Martedì e giovedì: 15:30 – 17:00
Contatti utili:
- Telefono: 0825/200531 – 0825/200510
- Email: [email protected]
L’invito dell’amministrazione è rivolto a tutte le famiglie interessate affinché provvedano per tempo all’invio della domanda, evitando il rischio di esclusione per scadenza dei termini.