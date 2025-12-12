“Sport e Inclusione”: L’Avellino Basket in campo per il sociale

In occasione del match valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West, Unicusano Avellino Basket – Unieuro Forlì, in programma domenica al PalaDelMauro, il club biancoverde, in collaborazione con il CONI di Avellino, promuove l’iniziativa “Sport e Inclusione”. La società del presidente Giuseppe Lombardi apre le porte alle associazioni sportive e alle realtà del territorio impegnate nel sociale e nel sostegno alle persone con disabilità, rinnovando così il proprio impegno per una comunità più accogliente ed inclusiva. All’evento saranno presenti il delegato CONI della provincia di Avellino, Giuseppe Saviano, e l’atleta Giuseppe Vitale.