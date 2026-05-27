Liberi e Forti, Picone e Preziosi: si apra stagione di confronto per il rilancio di Avellino

“Gli elettori di Avellino hanno scelto chi dovrà governare la città e chi svolgere il ruolo di opposizione. Il nostro auspicio è che tutto il consiglio comunale si impegni per rilanciare il capoluogo irpino e aprire una stagione nuova e proficua. Al sindaco Nello Pizza, che dovrà guidare l’ente, vadano quindi i nostri auguri di buon lavoro”. Così Massimo Picone e Veronica Preziosi, candidati alle amministrative per la lista Liberi e Forti, della coalizione civica di Festa.

“Per quel che ci riguarda – continuano i due esponenti della Lega – l’impegno civico e politico prosegue nel nostro partito, che sta riorganizzando la propria presenza sul territorio, con l’obiettivo di dare risposte ai problemi cittadini e provinciali e contribuire al dibattito nazionale, puntando sulla valorizzazione dell’identità e delle risorse locali, con un’idea di politica concreta, che parta dalle esigenze quotidiane delle persone e che provi a costruire una strategia di sviluppo.

Non faremo mancare il nostro apporto a chi rappresenterà a Piazza del Popolo il progetto al quale abbiamo offerto sostegno e a chi, a prescindere dalle posizioni e nel rispetto dei ruoli, intenda comunque agire per il bene della comunità.

In generale, lavoreremo per allargare e consolidare la partecipazione e gettare le premesse per una coalizione politica coesa, in grado di assumere una posizione coerente e autonoma, interloquendo con le forze vive del territorio”.